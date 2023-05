L’assessorato alle Attività Sociali vuole insediarlo entro giugno

Il Comune di Palermo con delibera di Giunta (n74 del 17.03.2023) ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il tavolo tecnico “Disturbi dello spettro autistico”.

L’assessorato alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie vuole insediare il tavolo entro giugno. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale del capoluogo siciliano.

Da chi sarà composto il tavolo tecnico comunale

Questa la composizione del “Tavolo Tecnico Comunale sui Disturbi dello Spettro Autistico”. Ne faranno parte l’assessore pro tempore con delega alle disabilità; dirigente Capo Area Politiche Socio-Sanitarie; Garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Palermo; direttore dell’U.O.C dei Disturbi dello Spettro Autistico, Presidio “Aiuto Materno” dell’Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo; rappresentanti legali delle associazioni dei familiari dei soggetti con Disturbo Autistico, riconosciute a livello nazionale e regionale; professionisti ed operatori del Settore Socio-Sanitario specializzati sulle tecniche di riabilitazione e sui programmi educativi e riabilitativi basati sull’Analisi Applicata del Comportamento (metodo ABA, Applied Behavior analysis) rivolti a soggetti con disturbo autistico.

Come inviare le manifestazioni di interesse

L’avviso è aperto, non ha scadenza ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione al Tavolo da parte dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti.

I documenti necessari

La richiesta potrà essere presentata utilizzando il modello di “manifestazione di interesse associazioni” allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti e firmato dal legale rappresentante dell’Ente, cui dovranno essere allegati:

documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

verbale di nomina del legale rappresentante

atto costitutivo e statuto dell’Ente;

curriculum dell’Ente (reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dal quale si evincano il riconoscimento dell’ente a livello nazionale/regionale e l’esperienza almeno triennale nella materia.

I professionisti ed operatori del Settore Socio-Sanitario interessati, in servizio presso enti pubblici o enti del privato convenzionato, specializzati sulle tecniche di riabilitazione e sui programmi educativi e riabilitativi basati sull’Analisi Applicata del Comportamento (metodo ABA, Applied Behavior Analysis) rivolti a soggetti con disturbo autistico e con esperienza almeno triennale nella materia, potranno presentare la richiesta utilizzando il modello di “manifestazione di interesse professionisti” allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti e firmato, cui dovranno essere allegati:

documento di riconoscimento in corso di validità;

curriculum vitae (reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dal quale si evincano il possesso dei titoli sulle tecniche di riabilitazione e sui programmi educativi e riabilitativi basati sull’Analisi Applicata del Comportamento (metodo ABA) e l’attività almeno triennale rivolta a soggetti con Disturbo Autistico.

Sarà ammessa la partecipazione al Tavolo ad un numero massimo di cinque professionisti.

Le manifestazioni di interesse possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica assessoratoattivitasociali@comune.palermo.it, con oggetto “Manifestazione di interesse alla partecipazione al Tavolo Tecnico Comunale sui Disturbi dello Spettro Autistico”.

Il presente avviso è aperto e senza scadenza ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, al “Tavolo Tecnico Comunale sui Disturbi dello Spettro Autistico”, in modo non vincolante per il Comune.

La partecipazione al tavolo è gratuita e non prevede alcuna forma di compenso o rimborso spese.