Primo maggio blindato, la zona arancione resa inutile dai divieti disposti dal sindaco Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando blinda Favorita e spiaggie

Sport vietato e chiusure per il primo e il 2 maggio

Primo maggio in zona arancione ma che somiglia di più al rosso rafforzato a Palermo. E’ in vigore la nuova ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che blinda il parco della Favorita, vieta l’accesso a tutte le spiagge e vieta di fare sport all’aperto nelle are pedonali

Divieto di stazionamento spiagge e Favorita

Il provvedimento contiene disposizioni valide nei giorni 1 e 2 maggio, e innanzitutto conferma il divieto di stazionamento dalle 00.00 alle 24 all’interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia.

Rispetto alla precedente ordinanza, viene però trasformato in DIVIETO DI ACCESSO quello che riguarda le spiagge, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, salvo che per l’attraversamento per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni e attività natatorie e salvo la permanenza nelle aree attrezzate oggetto di concessione.

Ma su questo stamattina arriva una modifica all’ordinanza. A seguito di interlocuzioni con la Regione, che ha chiarito che l’autorizzazione dei lidi balneari non sarà ancora attiva per i giorni 1 e 2 maggio, sono state modificate le restrizioni per il prossimo fine settimana, specificando che l’accesso alle spiagge è consentito solo ed esclusivamente per l’attraversamento e per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni.

Divieto di attività sportive

L’ordinanza di oggi prevede anche il divieto di attività sportive in tutte le aree pedonali istituite in applicazione del Codice della Strada, oltre all’interruzione del traffico pedonale e veicolare dalle 18 alle 22 nelle seguenti piazze e vie:

Via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso);

Piazza Sant’Anna:

Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso);

Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso);

Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso);

da Viale Regina Elena, altezza Via Anadiomene, alla Piazza di Mondello;

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Accesso consentito agli esercizi commerciali

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

“Continuo a lanciare un appello alla responsabilità di tutti i cittadini – ha detto il sindaco Leoluca Orlando -.. La zona arancione non deve indurre ad un rilassamento nella lotta contro al Covid19. Ho firmato questa ordinanza mirata perché l’1 e il 2 maggio rischiano di essere la nuova Pasqua e la nuova Pasquetta che hanno fatto precipitare Palermo in zona rossa. E’ fondamentale coniugare il rispetto delle attività economiche e tutelare il diritto alla salute”.

Prolungato il divieto di vendita di alcolici

Ieri sera il sindaco aveva anche emanato un’altra ordinanza che proroga il divieto di vendita di alcolici dopo le 18 in tutto il territorio comunale