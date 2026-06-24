Scatta un divieto di balneazione provvisorio a Sferracavallo dopo una serie di verifiche sull’inquinamento del mare. A seguito di campionatura è stata emanata dal Comune di Palermo una ordinanza di divieto di balneazione in una parte della così detta “area degli scivoli.

Il punto esatto corrisponde al tratto di costa di Sferracavallo, nella zona antistante al Viale Florio, comunemente conosciuto proprioi come l’area degli “scivoli.

La comunicazione ufficiale

Il provvedimento, fanno sapere dal Comune, è stato adottato in via precauzionale e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali poste a tutela della salute pubblica perché, a seguito delle comunicazioni trasmesse da ARPA Sicilia, che hanno rilevato nel tratto costiero di Sferracavallo interessato dal monitoraggio una concentrazione inquinante superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente (di Ostreopsis cf. ovata).

“L’ordinanza si è resa necessaria per garantire la massima tutela dei cittadini e dei bagnanti – dichiara l’assessore all’Igiene, Sanità e Salute Pubblica, Fabrizio Ferrandelli –. In presenza di valori superiori alle soglie previste dalla normativa, l’Amministrazione ha il dovere di intervenire tempestivamente adottando tutte le misure necessarie a prevenire possibili rischi per la salute”.

Fenomeno ciclico ma passeggero

“La presenza di Ostreopsis cf. ovata lungo i litorali mediterranei – continua Ferrandelli – è un fenomeno che si manifesta periodicamente durante la stagione estiva e che viene costantemente monitorato dagli enti competenti. Si tratta di una dinamica che, negli ultimi anni, rientra ormai nella normale ciclicità stagionale e che tende generalmente a ridursi e a rientrare entro i limiti di sicurezza in funzione delle condizioni meteomarine, delle correnti, delle maree e del moto ondoso”.

Evitare inutili allarmismi

“Per questa ragione – prosegue Ferrandelli – è importante evitare inutili allarmismi. Il provvedimento riguarda esclusivamente il tratto interessato dal superamento dei parametri e non compromette la complessiva balneabilità di Sferracavallo né pregiudica l’intera stagione balneare. I restanti parametri di qualità delle acque continuano a essere oggetto di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente”

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evoluzione del fenomeno in stretto raccordo con ARPA Sicilia, ASP e gli altri enti competenti, informando tempestivamente la cittadinanza sugli esiti dei successivi campionamenti.

“La salute pubblica resta la nostra priorità assoluta – conclude Ferrandelli –. Per questo continueremo ad adottare ogni misura prevista dalla legge per garantire ai cittadini e ai visitatori la fruizione del mare in condizioni di sicurezza e trasparenza”.

foto dell’area tratta dalla pagina “Il mare di Sferracavallo”