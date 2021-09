Il neo comandante provinciale dei carabinieri di Palermo Giuseppe De Liso

“Palermo è sicuramente una città bellissima che merita tutto il rispetto dell’arma dei carabinieri per la sua storia e per quello che ha subito. Noi dobbiamo essere impegnati nella costituzione di una legalità. La lotta che dobbiamo vincere per sconfiggere cosa nostra è implementare la cultura della legalità. Dobbiamo fare in modo che i figli dei mafiosi non diventino mafiosi.

Bisogna cancellare dal vocabolario la parola rassegnazione e affidarsi a tutte quelle indicazioni che vengono date dall’autorità che devono lavorare in sinergia. La squadra stato di Palermo è perfetta con il prefetto, la Prefettura, con l’autorità giudiziaria di Palermo e di Termini Imerese. E insieme con tutte le altre forze di polizia con cui l’arma dei carabinieri ha una comunione di intenti da sempre. Solo così sarà possibile sconfiggere il fenomeno mafioso”.

Lo ha detto il generale di Brigata Giuseppe De Liso neo comandante provinciale dei carabinieri nel corso di un incontro con i giornalisti.

“Approfitto per ricordare una delle ultime parole del mio predecessore. Ha ringraziato i commercianti per il coraggio che hanno avuto nel denunciare il fenomeno estorsivo. Questa è la strada che dobbiamo percorrere verso la legalità e dobbiamo continuare a seguirla. Voglio ringraziare il generale Arturo Guarino. E’ stato un onore prendere il posto al comando provinciale di Palermo. – ha aggiunto De Liso –

La mia disponibilità nei confronti dei cittadini sarà massima. Anche con le istituzioni locali, con la scuola, la chiesa, con le autonomie locali. Sono contento e soddisfatto dell’incarico che mi è stato affidato e farò di tutto affinché i risultati siano ottimi”.

Giuseppe De Liso è nato a Santa Maria Capua Vetere (Ce) ha 55 anni coniugato e con tre figli, è Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri.

Ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e l’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri in Roma.

E’ laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna

Ha frequentato il 10° Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e ha conseguito i Master in “Esperti in Scienze della Sicurezza e dell’Organizzazione” e “Studi internazionali strategico – militari”.

Ha conoscenze della lingua inglese.

E’ stato Comandante di Plotone dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio” in Roma, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, Comandante delle Compagnie Carabinieri di Trani (BT) e di Castellammare di Stabia (NA), nonché Comandante della Sezione Corsi del Reparto Corsi della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Ha svolto incarichi di staff presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare è addetto alla 2^ Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali; capo della 5^ e della 1^ Sezione dell’Ufficio Legislazione

Ha retto l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri (RC).

Con il grado di Colonnello, ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di Comandante Provinciale Carabinieri di Firenze e Capo Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma incarico che, dal 1° gennaio 2021, reggeva con il grado di Generale di Brigata.

Dal 7 settembre 2021 è Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo.