Bilancio di cinque ori, due argenti e cinque bronzi a Roma

Palermitani protagonisti ai campionati europei nuoto master che si sono conclusi a Roma. Nello Stadio del Nuoto della capitale, gli alfieri palermitani hanno centrato ben 14 podi con 5 titoli continentali conquistati, 2 argenti e 5 bronzi.

Un risultato importante per Palermo e per il movimento master visto e considerato anche le vicissitudini degli atleti per trovare un’adeguata sede per gli allenamenti alla luce della chiusura nel mese di agosto dell’unico impianto olimpico da 50 metri disponibile, ovvero la piscina olimpica dove gli atleti avrebbero dovuto allenarsi e rifinire la preparazione in vista dell’appuntamento continentale. Un assalto alla diligenza che ha avuto un bottino difficilmente preventivabile alla vigilia.

Otto medaglie per l’Olympia Palermo

Sono otto le medaglie per le atlete dell’Olympia Palermo, giovane compagine che conta sull’apporto di due atlete del come Giulia Noera e Tiziana Papandrea, quest’ultima catanese ma tesserata per la squadra palermitana. Le ragazze terribili hanno vinto l’oro in una combattutissima staffetta 4×50 mista, conquistando il tetto d’Europa e anche il nuovo record italiano con il tempo di 2’13”98 togliendolo alla Waterpolo Palermo, di cui la stessa Noera faceva parte in quella stagione.

Questa la formazione vincente: Tiziana Papandrea dorso, Marina Finocchiaro rana, Giulia Noera farfalla e Alfonsina Irace stile libero. Le stesse ragazze hanno anche conquistato il bronzo nella 4×50 stile libero, anche qui con il record italiano.

Tre vittorie personali, con un record europeo nella categoria M45-49 nei 400 stile libero (in 4’38″49) e un italiano nel 200 dorso (2’30″71) per la stessa Papandrea che ha fatto l’en plein personale vincendo anche gli 800 stile libero. Un argento nei 200 farfalla e due bronzi nei 200 misti e nei 100 farfalla invece per Giulia Noera.

Quattro podi per la Waterpolo Palermo

La Waterpolo Palermo ha invece portato a casa quattro medaglie: due personali di Fabrizio Griffo, oro nei 50 rana (categoria 65-69, con il tempo di 37″58) e argento nei 50 stile libero e due con le staffette: argento nella 4×50 stile libero con lo stesso Griffo e poi Claudio Amoroso, Valentina Salvia e Paola Uberti. Gli stessi quattro hanno poi conquistato il bronzo nella 4×50 della mistaffetta mista.

Per Griffo risultati che si aggiungono ad un palmares di assoluto rispetto: sono oltre 50 i titoli conquistati a livello nazionale, europeo e mondiale. “Il titolo – afferma Griffo – arriva in una stagione in cui ho già raggiunto alti obiettivi, tra record italiani e campionato europeo. Spero ancora di riuscire a ottenere il massimo nelle prossime sfide che mi aspettano”.

Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria aggiunge: “Ci congratuliamo con Fabrizio Griffo per l’importante traguardo raggiunto. Griffo è uno sportivo completo e costituisce un perfetto punto di riferimento per i nostri giovani atleti”.

Altri piazzamenti dei palermitani ai campionati europei di nuoto master

Questi infine i piazzamenti degli atleti palermitani che non sono saliti sul podio alla kermesse europea:

Olympia Palermo

Fabrizio Cavataio, quinto nella 3km e quinto negli 800 stile libero m25;

Andrea Runfola, quinto nella 3 km e decimo negli 800 stile libero m30;

Francesco di Vitale ventiduesimo nei 50 stile libero e venticinquesimo nei 100 stile libero m25.

Waterpolo Palermo