Data probabile dell'open day spostata al 25 agosto

Nuovi problemi alla piscina comunale di Palermo. A causa di alcuni lavori di sanificazione sui circuiti idrici, gli uffici del Comune di Palermo hanno annunciato un prolungamento dello stop ai servizi dell’impianto di viale del Fante. I dirigenti hanno fornito una data probabile di riapertura, ovvero il 25 agosto. Ciò al netto degli esiti dei campionamenti effettuati sull’acqua della vasca, i quali potranno dare il definitivo via libera all’avvio delle attività.

La nota del Comune

Una decisione, quella dell’Ufficio Sport, annunciata da una nota del Comune di Palermo, nella quale l’Amministrazione ha spiegato i motivi dei ritardi della prossima riapertura. “A causa di una nuova contaminazione dell’acqua ad uso sanitario dell’impianto, si è dovuto procedere con estrema urgenza a una sanificazione completa dei circuiti idrici. Interventi effettuati l’11 agosto 2022. Venerdì 12 agosto la ditta esecutrice ha effettuato i nuovi campionamenti dell’acqua al fine di accertare la buona qualità della stessa. Gli esiti dei campionamenti dovrebbero pervenire mercoledì 24 agosto con conseguente posticipo della riapertura dell’impianto alla data probabile di giovedì 25 agosto. La data certa verrà resa nota con successiva comunicazione”.

Anni difficili per la piscina comunale

Brutte notizie per atleti ed amatori che fruiscono dei servizi dell’impianto di viale del Fante. Una chiusura, quella imposta dal Comune di Palermo, che aveva già sollevato un tappeto di polemiche nelle scorse settimane. Chiusura che arriva in un’annata decisamente complicata per l’impianto di viale del Fante. Dai problemi alla pompa dell’acqua al ritrovamento del batterio della legionella. Fatti che, negli scorsi mesi, hanno costretto la struttura a degli stop forzati, con relativi disagi per l’utenza. Ciò al netto dei problemi relativi alla tribuna, che da anni attende lavori di manutenzione.

La polemica di atleti ed iscritti

All’interno della platea degli scontenti c’era Giulia Noera, esponente del comitato Sport per Tutti e vicina all’impegno personale dei Campionati Europei Master. “Al di là del fatto che, durante l’estate, le piscine comunali di tutta Italia non chiudono bensì diversificano le proprie attività, ci sono disagi non solo per chi vuole fare nuoto libero ma soprattutto per gli atleti. Ci sono alcuni atleti master che a fine agosto avranno i Campionati Europei, alcuni con speranze da podio fra i quali la sottoscritta, che è costretta a cercarsi un impianto dove poter finalizzare la preparazione: è assurdo. Tra l’altro l’impianto aveva inizialmente annunciato la chiusura per il 4 ed invece ha chiuso ieri”.