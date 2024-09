A Scillato, in Via Cesare Terranova, prende vita un nuovo simbolo della lotta contro la mafia: il murale “12 volti, 12 Nomi”, opera dell’artista Laura Pitingaro. Un progetto di grande valore civile, che omaggia 12 eroi della nostra terra, figure indimenticabili che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà.

Il murale rappresenta i volti di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Ninni Cassarà, Pio La Torre, Giovanni Falcone, Padre Pino Puglisi, Lenin Mancuso, Cesare Terranova, Peppino Impastato, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Boris Giuliano e Piersanti Mattarella. Questi uomini, con il loro coraggio, sono diventati simboli della resistenza civile e della lotta contro il crimine organizzato, ispirando intere generazioni.

Le parole del sindaco di Scillato

Il Sindaco di Scillato, Gil Cortina, ha espresso il suo profondo orgoglio per l’iniziativa: “Con questo murale, rendiamo omaggio a chi ha dato la vita per la nostra libertà, ricordando che la lotta contro la mafia è un impegno quotidiano. I volti che guarderanno su Via Cesare Terranova sono un monito per ciascuno di noi: la memoria è una forma di resistenza, e noi non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di questi eroi.”

L’opera

L’opera sarà un costante promemoria per la comunità, per continuare a promuovere i valori della legalità, del coraggio e della giustizia, specialmente tra le nuove generazioni.

L’inaugurazione del murale è prevista per domani, 27 settembre 2024, alle ore 11.30 e sarà un momento di riflessione, ricordo e impegno collettivo. me lo spammi che ho Gualdani attaccato in testa.

L’antimafia col… pennello

Nei mesi scorsi sono tornati a prendere vita i dipinti di piazza Bologna. Ai volti di Falcone e Borsellino si aggiungono anzi quelli di Peppino Impastato, di Roberto Antiochia, di Rita Adria. Dopo l’ennesimo atto di vandalizzazione, qualche mese fa, l’artista Gojo insieme ai cittadini, agli studenti, alle istituzioni del Municipio, tornano nella piazza che ha ospitato tante iniziative antimafia per rilanciare.

Nei dipinti i colori rosso e verde sono lo sfondo, in bianco i protagonisti della battaglia antimafia; e, se sarà necessario, i cittadini torneranno di nuovo in strada con i pennelli, dicono tutti.