La città di Palermo ha dato l’ultimo, commosso saluto a Fabio Canavacciuolo, giovane militare della Guardia di Finanza, in servizio presso il comando del capoluogo siciliano, stroncato a soli 38 anni da un male incurabile.

Una vita spezzata troppo presto, quella di Fabio, che ha scelto di dedicarsi al servizio dello Stato e della collettività, distinguendosi non soltanto per il proprio impegno professionale, ma anche per la sua profonda umanità e generosità.

Nel corso della sua giovane vita, Fabio ha saputo costruire legami sinceri con il territorio, partecipando attivamente anche alla vita di diverse comunità religiose, nelle quali aveva offerto il proprio contributo umano e personale, facendo del bene con discrezione e autentico spirito di solidarietà.

“La scomparsa di Fabio Canavacciuolo lascia un profondo dolore in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane. A soli 38 anni se ne va un giovane uomo che aveva fatto del servizio, della generosità e dell’attenzione verso il prossimo una parte importante della propria esistenza – Lo dichiara il consigliere comunale Ottavio Zacco – Il suo ricordo rimarrà vivo non soltanto tra i colleghi della Guardia di Finanza, ma anche nelle comunità che ha frequentato e nelle persone alle quali ha saputo donare vicinanza, disponibilità e affetto.

A Fabio rivolgo il mio ultimo, commosso saluto. Alla sua giovanissima moglie Viviana e a tutti i suoi familiari desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e il mio profondo cordoglio per una perdita tanto dolorosa.

Un pensiero di particolare affetto e solidarietà va anche all’intero Corpo della Guardia di Finanza, ai suoi superiori e ai colleghi che hanno condiviso con Fabio il servizio quotidiano, perdendo non soltanto un giovane militare, ma anche un compagno di lavoro e di vita. A tutti loro giungano la mia vicinanza e il mio sentimento di profonda partecipazione al lutto”.