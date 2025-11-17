Dolore e commozione per la morte di Daniele Volpes di appena 38 anni a Palermo. In tantissimi hanno voluto ricordare quel giovane che finalmente aveva trovato un lavoro alla Rap che lo ripagava e gli aveva dato serenità.

“Non so più come descrivere questa vita. Una vita di sacrifici, di sogni da realizzare, ma tutto ad un tratto finisce così. Ti porterò per sempre nel mio cuore, dai tanta forza alla tua famiglia”.

E’ uno dei tanti messaggi che descrivono il dolore e l’incredulità di chi conosceva Daniele Volpes, il motociclista palermitano di 38 anni che ha perso la vita ieri, domenica 16 novembre, in un incidente avvenuto lungo la strada statale 117, nel tratto compreso tra Santo Stefano di Camastra e Reitano, nel Messinese.

L’incidente in autostrada

Fatale l’impatto con una Fiat Panda condotta da una donna di Mistretta, nei pressi del viadotto Colonna. Volpes abitava nella zona di Romagnolo a Palermo, dove in tantissimi lo conoscevano. Anche il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, ha voluto ricordarlo: “Non ci sono parole per quello che è accaduto. Daniele era un ragazzo serio, eccezionale, felice per il suo nuovo lavoro alla Rap, che dolore. Un altro ragazzo del nostro quartiere non c’è più”.

Era stato assunto da poco tempo

Il 38enne era infatti stato recentemente assunto dall’azienda come autista. “Aveva finalmente raggiunto il traguardo di un lavoro stabile – racconta l’amico Giovanni – ed era sereno, felice. Daniele aveva una grande passione per le moto e le auto, era un ragazzo con la testa sulle spalle, con un grande senso di responsabilità. Non crediamo ancora a questa triste realtà, questa notizia ci ha trafitto il cuore”.

Lo scontro in autostrada e la tragedia

Amici e colleghi ricordano Volpes sui social, condividono messaggi per dare forza alla famiglia, raccontano i momenti spensierati trascorsi insieme. “Incontrarti era sempre un momento di gioia – scrivono -. La tua ironia, la tua positività rara, saranno indimenticabili. Stai lasciando un vuoto incolmabile, proprio adesso che avevi raggiunto al stabilità lavorativa tanto desiderata. Che rabbia, che dolore”.

Volpes aveva sempre percorso centinaia di chilometri in sella alla sua moto. Sui social condivideva le foto sulla due ruote e scriveva: “Sono troppo innamorato della mia moto, è la mia fidanzata”, fingendo di baciarla. “Questa foto, con il senno di poi – commenta un amico – mi mette tristezza e rabbia. La tua ‘fidanzata’ Dani, ti ha giocato un brutto scherzo. Sei nei miei pensieri, ti voglio bene amico mio, riposa in pace anima pura”.

Le indagini sullo scontro in autostrada

In base a quanto ricostruito dai carabinieri che sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi, il 38enne avrebbe perso il controllo autonomamente, finendo sulla corsia opposta e scontrandosi con l’auto. Le indagini sono tuttora in corso. Una tragica domenica sulle strade siciliane, dove anche un sedicenne ha perso la vita. In questo caso la tragedia si è verificata a Montevago, in provincia di Agrigento.