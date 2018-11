Chiuso il centro commerciale Conca d'Oro

Continua la mancanza d’acqua in diverse zone della città. E domani le scuole resteranno chiuse. Lo a deciso il Comune di Palermo che ha emesso un’ordinanza sindacale di protezione civile.

Terminata fase di svasamento fango da Poma e Rosamarina. In corso analisi per verificare possibilità di utilizzo dell’acqua. In ogni caso bassa pressione in città durerà in base alle zone non meno di altre 24/36 ore.

Notevoli i disagi in città. Ad esempio visto che continua lo stop all’erogazione idrica deciso da Amap a causa della torpidità delle acque dell’invaso Poma. La Direzione del centro commerciale Conca D’Oro, da ieri pomeriggio, è stata costretta a chiudere la struttura.

Da domenica notte la via Lanza di Scalea, così come molti altri quartieri della città, non ha ricevuto la fornitura di acqua. La decisione di chiudere l’attività commerciale è stata presa perché non si potevano più garantire i livelli essenziali di igiene e di cura. La Direzione del centro commerciale si scusa per il disagio.