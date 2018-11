Continuano i problemi di distribuzione idrica a Palermo causati dal maltempo che ha rimescolato le acque degli invasi con il conseguente intorbidamento delle acque. E’ in corso lo svasamento di fango dai fondali del Poma per ripulire l’invaso. Per sopperire alla carenza di acqua che non si può prelevare dagli invasi Amap preleva da pozzi e sorgenti 1.500 litri al secondo ma il quantitativo non è sufficiente per l’aumento della pressione necessaria a normalizzare la distribuzione. La potabilizzazione riprenderà comunque domani, mercoledì ma la pressione sarà insufficiente fino a giovedì notte o forse anche venerdì mattina.

Resta, dunque, invariata la situazione delle reti di distribuzione:

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA OVEST

Erogazione idrica ridotta:

• BALESTRATE

• TRAPPETO

• CARINI

• CINISI (non gestito da Amap)

• TERRASINI (non gestito da Amap)

Erogazione fortemente ridotta e/o sospesa:

• CAPACI

• ISOLA DELLE FEMMINE

• AEROPORTO FALCONE BORSELLINO

COMUNE DI PALERMO

Zone con forti disservizi / assenza erogazione:

• ARENELLA

• VERGINE MARIA

• MONDELLO

• PARTANNA

• ZEN

• PALLAVICINO

• S. LORENZO

• STRASBURGO

• CRUILLAS

• UDITORE

• CALATAFIMI

• BOCCADIFALCO-BAIDA

• BORGO MOLARA

Zone in cui si potranno verificare forti disservizi nelle prossime 48 ore:

• CEP

• LIBERTA’

• POLITEAMA

• BORGO NUOVO

• ROCCELLA

• BONAGIA-FALSOMIELE

• CIACULLI

• ZISA

• MONTE PELLEGRINO

• BRANCACCIO-SETTECANNOLI

• BANDITA-FAVARA

• PASSO DI RIGANO

• CENTRO STORICO

• ORETO-STAZIONE

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA EST

Erogazione idrica ridotta nelle prossime 24 ore:

• FICARAZZI

• VILLABATE

• CASTELDACCIA

• SANTA FLAVIA

• BAGHERIA (non gestita da Amap)

ULTERIORI CRITICITA’ NEI COMUNI DELLA PROVINCIA GESTITI DA AMAP

• CORLEONE: ordinanza di non potabilità per acqua torbida emessa dal commissario straordinario in data 04 nov.

• MARINEO: erogazione ridotta per problemi di approvvigionamento

• BOLOGNETTA: erogazione ridotta per problemi di approvvigionamento

CRITICITA’ NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DOVUTA A PROBLEMI DI TORBIDITA’ DELLE ACQUE CONSEGNATA DA SICILIAC QUE

• ALIA

• ALIMINUSA

• CACCAMO

• MONTEMAGGIORE BELSITO

• LERCARA FRIDDI