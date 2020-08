Le previsioni del tempo

Il caldo africano sta per lasciare anche la nostra regione. Domani è prevista l’ultima giornata di caldo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 23 agosto che prevede, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1.

In particolare, la temperatura massima percepita prevista per domani è di 35 gradi.

Da lunedì è previsto un leggero calo delle temperature, ma già da martedì si sarà una diminuzione delle temperature.

Tendenzialmente durante la settimana ci saranno giornate di sole, ma sarà un caldo non particolarmente intenso anche se i valori massimi potranno nuovamente portarsi sopra media.