Domenica 24 agosto alle ore 21 sarà presentata “The Sky above Siculiana / Il cielo sopra Siculiana” (2025), nuova installazione site-specific di Alfonso Siracusa Orlando, a cura di Danilo Mendola
L’opera si inserisce nella personale dell’artista all’interno della mostra “MEGAGALATTICO” presso il Museo #MeTe di Siculiana (Agrigento).
Arte e paesaggio in dialogo
La grande struttura luminosa si colloca nella parte alta del borgo medievale, trasformando il cielo sopra Siculiana in una scena sospesa tra realtà e immaginario. L’intervento richiama atmosfere fantascientifiche e pop, rendendosi visibile da più punti del paese e persino lungo la Statale 115. L’installazione propone così un incontro poetico con il paesaggio urbano e naturale.
Le ricerche artistiche di Siracusa Orlando
Con questa nuova opera, Siracusa Orlando prosegue la sua indagine artistica sui temi dell’apparizione, dell’alterità e delle visite extraterrestri. Tematiche già affrontate in progetti precedenti come Extra (2014), L’ultimo cavaliere Jedi (2018) e A Black Jesus / Il Cristo Nero (2021). La scelta del titolo è anche un omaggio a Wim Wenders, regista del celebre Il cielo sopra Berlino (1987), conosciuto personalmente dall’artista proprio a Siculiana.
Un invito alla riflessione
The Sky above Siculiana (2025) nasce come intervento artistico ma assume anche una dimensione critica. Nel tempo presente, segnato da emergenze e trasformazioni, l’opera invita a porsi una domanda centrale: “Siamo ancora capaci di riconoscere l’altro?”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Siculiana con il supporto di ALT Associazione Leisure and Tourisme, BCsicilia e Siculiana Turistica.
Data e ora
24-08-2025 alle ore 21:00
Luogo
Siculiana (Agrigento)
copyright © Still da video “ABlack Jesus”2021 (Luca Lucchesi) production Wim Wenders
INFO
A cura di: Danilo Samuele Mendola
Enti Promotori: Comune di Siculiana / ALT Associazione Leisure and Tourisme ASD-APS
Organizzazione mostra: Museo #Mete
Partner: BCsicilia e Siculiana Turistica
Catalogo: Museo#MeTe
Critico: Danilo Samuele Mendola
Prefazione: Giuseppe Zambito – Sindaco di Siculiana
Postfazione: Stefano Siracusa – Direttore Museo #Mete
Inaugurazione: Domenica 24 agosto 2025 – h. 21
Luogo: Museo #MeTe, Siculiana (AG), Sicilia
Ufficio Stampa / Press – Calogero Giuffrida Tel.+39 392 431 2561
https://comunicalo.it – calogero.giuffrida@gmail.com
Contatti / contact:
Ufficio Turistico – Piazza Umberto I – 92010 Siculiana Ag Tel.+39 0922818438 @siculianaturistica
www.siculianaturistica.it – info@siculianaturistica.it
Museo #MeTe – Via Picarella, Siculiana (AG)
Tel +39 3299681701 www.metesiculiana.org – museodellamemoria@gmail.com – altsiculiana@gmail.com
Social:
www.facebook.com/museomete/ https://www.instagram.com/museomete/Artist
Alfonso Siracusa Orlando:
www.instagram.com/alfonso_siracusaorlando #theskyabovesiculiana
Luogo: Museo MeTe, Via Picarella , 52, SICULIANA, AGRIGENTO, SICILIA
Tipo evento: Mostra
Data Inizio: 24/08/2025
Data Fine: 30/09/2025
Ora: 21:00
Artista: Alfonso Siracusa Alfonso
Prezzo: 10.00
Info:
A cura di Danilo Samuele Mendola
Link: www.metesiculiana.org
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook