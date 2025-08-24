Domenica 24 agosto alle ore 21 sarà presentata “The Sky above Siculiana / Il cielo sopra Siculiana” (2025), nuova installazione site-specific di Alfonso Siracusa Orlando, a cura di Danilo Mendola

L’opera si inserisce nella personale dell’artista all’interno della mostra “MEGAGALATTICO” presso il Museo #MeTe di Siculiana (Agrigento).





Arte e paesaggio in dialogo

La grande struttura luminosa si colloca nella parte alta del borgo medievale, trasformando il cielo sopra Siculiana in una scena sospesa tra realtà e immaginario. L’intervento richiama atmosfere fantascientifiche e pop, rendendosi visibile da più punti del paese e persino lungo la Statale 115. L’installazione propone così un incontro poetico con il paesaggio urbano e naturale.





Le ricerche artistiche di Siracusa Orlando

Con questa nuova opera, Siracusa Orlando prosegue la sua indagine artistica sui temi dell’apparizione, dell’alterità e delle visite extraterrestri. Tematiche già affrontate in progetti precedenti come Extra (2014), L’ultimo cavaliere Jedi (2018) e A Black Jesus / Il Cristo Nero (2021). La scelta del titolo è anche un omaggio a Wim Wenders, regista del celebre Il cielo sopra Berlino (1987), conosciuto personalmente dall’artista proprio a Siculiana.

Un invito alla riflessione





The Sky above Siculiana (2025) nasce come intervento artistico ma assume anche una dimensione critica. Nel tempo presente, segnato da emergenze e trasformazioni, l’opera invita a porsi una domanda centrale: “Siamo ancora capaci di riconoscere l’altro?”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Siculiana con il supporto di ALT Associazione Leisure and Tourisme, BCsicilia e Siculiana Turistica.

INFO

A cura di: Danilo Samuele Mendola

Enti Promotori: Comune di Siculiana / ALT Associazione Leisure and Tourisme ASD-APS

Organizzazione mostra: Museo #Mete

Partner: BCsicilia e Siculiana Turistica

Catalogo: Museo#MeTe

Critico: Danilo Samuele Mendola

Prefazione: Giuseppe Zambito – Sindaco di Siculiana

Postfazione: Stefano Siracusa – Direttore Museo #Mete

Inaugurazione: Domenica 24 agosto 2025 – h. 21

Luogo: Museo #MeTe, Siculiana (AG), Sicilia

Ufficio Stampa / Press – Calogero Giuffrida Tel.+39 392 431 2561

https://comunicalo.it – calogero.giuffrida@gmail.com





Contatti / contact:

Ufficio Turistico – Piazza Umberto I – 92010 Siculiana Ag Tel.+39 0922818438 @siculianaturistica

www.siculianaturistica.it – info@siculianaturistica.it

Museo #MeTe – Via Picarella, Siculiana (AG)

Tel +39 3299681701 www.metesiculiana.org – museodellamemoria@gmail.com – altsiculiana@gmail.com

Social:

www.facebook.com/museomete/ https://www.instagram.com/museomete/Artist

Alfonso Siracusa Orlando:

www.instagram.com/alfonso_siracusaorlando #theskyabovesiculiana

