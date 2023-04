Le figure richieste, i requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico. Il Domina Zagarella Sicily, il meraviglioso hotel stellato di Santa Flavia, in provincia di Palermo, sta selezionando nuove risorse in vista della stagione estiva.

Il resort, che fa parte del gruppo Gruppo Domina, uno dei principali player europei del time share, che gestisce alberghi di lusso in Italia e nel resto del mondo, come il “Resort Coral Bay” di Sharm el Sheikh, in Egitto e il “Residence Borgo degli Ulivi”, nei pressi del Lago di Garda, è alla ricerca di nuove figure professionali.

Le posizioni aperte

In particolare, il resort sta al momento ricercando risorse da inserire come “Promoter”, in grado di offrire un supporto al team commerciale nello sviluppo e nella gestione delle relazioni con la clientela.

I neoassunti si occuperanno della presentazione della struttura e dei servizi alberghieri, della promozione di attività speciali e dedicate che saranno approfondite durante il colloquio preliminare con i recruiters.

I requisiti

Per entrare a far parte della struttura alberghiera saranno indispensabili spirito d’iniziativa, autonomia organizzativa, puntualità, tenacia, disponibilità e affidabilità, ma anche ottime capacità comunicative, propensione al lavoro in team e una buona conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Gli interessati alla selezione del Domina Zagarella Sicily possono inviare il loro curriculum vitae all’indirizzo selezione@domina.it.

I candidati ritenuti idonei saranno ricontattati per un colloquio conoscitivo con i responsabile delle risorse umane.

I benefit aziendali

Lavorare per Domina group significa immergersi a pieno in un ambiente di lavoro giovane e stimolante, con la possibilità di svolgere un training intensivo in affiancamento con un coach aziendale, che seguirà lo sviluppo personale e professionale dei candidati.

Al termine del periodo formativo gli idonei saranno inseriti in azienda con un compenso fisso mensile, oltre a bonus e incentivi legati alle performance lavorative.

Sono inoltre previsti percorsi di formazione continua per l’aggiornamento professionale.

Per maggiori dettagli su tutte le posizioni aperte al momento è possibile visitare l’area “Carriere” del sito Domina Group.

