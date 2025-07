Domani, sabato 19 luglio 2025, l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello dedica una giornata speciale alla donazione del sangue in memoria delle vittime di mafia, aderendo all’iniziativa promossa dalla Presidenza della Regione nell’ambito delle “Giornate della donazione”.

Una ricorrenza simbolica: il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino insieme alla sua scorta.

L’appuntamento è al Centro Raccolta di Villa Sofia, all’interno dell’UOC Medicina Trasfusionale e dei Trapianti diretta da Roberta Fedele. La raccolta sarà attiva dalle ore 8 alle 13, con il supporto delle associazioni “Linfarossa” e “Aimatos”.

Come donare

Possono donare i cittadini tra i 18 e i 65 anni che siano in buone condizioni di salute, anche senza prenotazione, semplicemente presentandosi con la tessera sanitaria o un documento di identità valido. Per chi dona per la prima volta o non dona da più di due anni è prevista una pre-donazione: una visita medica, compilazione di questionari e prelievi di controllo.

Il Centro di Raccolta è attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Per prenotare, si possono contattare i numeri 091 7808282 o 392 9240662.

Le altre iniziative in programma

Non solo Villa Sofia. La mobilitazione per la donazione si estende in tutto il territorio, grazie alla collaborazione di diverse associazioni:

Linfarossa è stata presente oggi, venerdì 18 luglio, al Centro Fisso di Sperone, dove realizzerà anche un video promozionale per i social;

ADVS organizza due raccolte con autoemoteca: sabato 19 a Partinico e domenica 20 a Bagheria;

ADIS intensificherà le attività nel proprio centro fisso;

Thalassa promuove una raccolta domenica 20 nella parrocchia Redemptoris Mater a Cinisi;

Aimatos porterà avanti iniziative di sensibilizzazione presso il Centro in fase di accreditamento in via Catania, a Palermo.

Un gesto concreto per ricordare

Donare sangue non è solo un atto di generosità: è anche un modo concreto per tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia. In un giorno così carico di significato, ogni donazione assume un valore doppio: salva vite e onora chi ha lottato per un futuro migliore.

