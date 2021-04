Indagini dei carabinieri

Una donna avrebbe avvelenato il marito per proseguire la relazione con l’amante. L’idillio con quest’ultimo non sarebbe durato molto. E così la donna ha denunciato l’amante per stalking. Sentito dai militari avrebbe raccontato ai carabinieri la verità sulla morte del marito pizzaiolo.

I carabinieri hanno arrestato Loredana Graziano, 36 anni, accusata di avere ucciso il marito pizzaiolo Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, morto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese (Pa). Sembrava una morte per cause naturali. Ed invece le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Termini Imerese, hanno fatto emergere una terribile verità. Dopo un anno a febbraio dello scorso anno la salma dell’uomo è stata riesumata e portato al cimitero di Sant’Orsola per l’autopsia.

L’esame ha accertato la presenza di cianuro nel corpo del pizzaiolo. La casa dove i due coniugi vivevano insieme era stata sequestrata. I familiari di Sebastiano erano stati ascoltati. L’ipotesi che fosse stato avvelenato era già serpeggiata in paese. Sebastiano, che lavorava in una pizzeria a conduzione familiare, era un ragazzone ben voluto da tutti. Tanto che la sua morte ha turbato l’intera comunità di Termini Imerese.