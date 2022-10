Intervento dei sanitari del 118

Una donna è caduta dentro una tomba al cimitero di Sant’Orsola a Palermo. Avrebbe messo un piede sulla base di marmo che si sarebbe rotta facendo sprofondare la donna per circa tre metri.

A dare l’allarme i parenti di altri defunti che si trovavano nei pressi della tomba. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno imbracato la donna che è rimasta sempre cosciente e l’hanno affidata ai sanitari del 118.

Nela caduta dentro la tomba la donna si sarebbe provocata alcune fratture.

Uomo cade dentro una tomba al cimitero dei Rotoli

Un uomo di 81 anni è caduto dentro una tomba gentilizia al cimitero dei Rotoli a Palermo. Stava pulendo la sepoltura e cambiando i fiori quando ha messo il piede sulla lapide in marmo.

Sotto il peso dell’anziano il marmo è andato in pezzi e lo stesso 81enne è precipitato all’interno della sepoltura. Un volo di circa sette metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso l’uomo e lo stanno portando fuori dal loculo per affidarlo ai sanitari del 118.

Ancora non si conoscono le condizioni del ferito che sarà portato a breve al pronto soccorso di Villa Sofia.

Secondo le prime informazioni, nonostante il volo di sette metri, l’anziano risponde ai soccorritori ed è vigile.

I precedenti, donna caduta anni fa dentro una tomba ai Rotoli

Alcuni anni fa una simile vicenda era capitata ad una donna caduta nella tomba dove sono sepolti i familiari sempre al cimitero dei Rotoli.

La donna si trovava sopra la lastra di marmo che copriva la fossa, che d’improvviso ha ceduto facendola precipitare di sotto per circa quattro metri. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo averla imbracata l’hanno tirata fuori dalla cripta della cappella di famiglia. La donna aveva ha riportato una frattura al setto nasale ed era stata ricoverata nell’ospedale di Villa Sofia.

Altra donna caduta dentro una sepoltura a Bagheria

Una donna di 50 anni in visita al cimitero a Bagheria era caduta anche in quel caso dentro una tomba gentilizia di 150 anni fa non transennata. Forse cercava un parente. La lapide che non era di marmo, ma di ardesia, si è sbriciolata sotto il peso della signora che è caduta facendo un volo di quattro metri.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sequestrato e transennato l’ingresso. La donna è stata portata in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni nonostante il volo non erano gravi.