Una donna di 34 anni è stata trovata morta in casa. E’ successo in corso Italia una giovane donna è stata rinvenuta priva di vita. La donna abitava con il marito in una palazzina che si affaccia sul centralissimo corso nel quartiere Agliastrelli.

Sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i primi soccorsi che purtroppo hanno accertato il decesso tra lo sconforto dello stesso coniuge e della famiglia.

Sono in corso indagini per accertare le cause del decesso.