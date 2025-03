Una donna di 47 anni è morta questa sera in via Crispi ad angolo con via Maielli.

La donna sarebbe stata colta da malore mentre era per strada.

Si è accasciata ed è morta. I sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimala ma senza successo.

Si sta attendendo l’arrivo del medico legale per cercare di stabilire le cause della morte.