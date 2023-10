Il 6 e 7 ottobre l’evento della Fondazione Belisario al Convitto nazionale

Da Anna Maria Tarantola, presidente Fondazione Pontificia Centesimus Annus Pro Pontefice a Nunzia Ciardi, vicedirettore generale Agenzia per la Cybersicurezza nazionale; da Monica De Virgiliis, presidente Snam a Claudia Cattani, presidente Bnl Bnp Paribas; da Francesca Mariotti, direttore generale Confindustria a Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata de Il Sole 24 Ore. Sono soltanto alcuni dei nomi di spicco di “Donne sole al comando?” il titolo della 23/ma edizione di Donna Economia & Potere.

Si tratta del seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario, in programma il 6 ed il 7 ottobre, ossia venerdì pomeriggio e sabato mattina prossimi, a Palermo, nel Convitto nazionale Giovanni Falcone, a piazzetta Sett’Angeli nel cuore del capoluogo siciliano, con il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in media partnership con Rai – Radio Televisione Italiana, Il Sole 24 Ore e il Gruppo Hearst.

Due giornate di dibattito

Due fitte giornate di dibattito, che saranno aperte venerdì 6, alle 14.30, da Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario e dai saluti di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, Marcella Cannariato, referente Sicilia per la Fondazione Marisa Bellisario, Concetta Giannino, rettrice del Convitto nazionale Giovanni Falcone. Coordina i lavori Silvia Vaccarezza, giornalista del Tg2.

Le parole di Lella Golfo

“In queste due giornate – spiega la presidente Lella Golfo – parleremo di politica, di sostenibilità e demografia, di giustizia e lavoro, di Intelligenza Artificiale e cultura. Anche di violenza, laddove si annidano tutti gli stereotipi che rendono la nostra libertà ancora così fragile. Lo faremo da protagoniste, come sempre, ma con qualche sicurezza in più e con la certezza che è questo il tempo per costruire un domani che ci rappresenti. La consapevolezza che la nostra leadership – aggiunge – è un progetto collettivo, che si chiarisce e definisce nel confronto e nella condivisione, che nasce dalla capacità di includere, dalla volontà di cambiare non un destino individuale ma quello della generazione che seguirà. La strada l’hanno indicata loro, le ragazze iraniane con il loro inno: donne, vita, libertà”.

Presenze di spicco, oltre 300 esperti nella due giorni

E tra le presenze di rilievo agli otto tavoli tematici anche quelle di: Danda Santini, direttrice iO Donna; Maura Latini, presidente Coop Italia; Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group; Marina Lalli, presidente Federturismo; Virginia Raggi, ex sindaco di Roma presidente Women In Charge On Tour, progetto che mira alla crescita e all’emancipazione professionale delle donne nel mondo del lavoro e in ogni settore sociale; Paola Angeletti, chief operating officer Intesa Sanpaolo; Iolanda Riolo, presidente Irfis Finsicilia; Elisabetta Ripa, già ceo Enel X Way; Patrizia Rutigliano, consigliere di amministrazione Poste Italiane.

Oltre 300 tra esperti, imprenditrici e imprenditori, politici, manager, professionisti e giornalisti per affrontare le questioni più importanti che investono il nostro Paese.

I temi

Si parlerà di temi attuali e delle sfide per il futuro, mettendo al centro il pensiero e il contributo femminile; con l’obiettivo di avanzare idee, progetti, proposte concrete, come è nello spirito della Fondazione Marisa Bellisario: Donne & Politica: dall’Italia all’Europa; Donne: trovare un lavoro o cambiare il lavoro?; Famiglia & Società: su chi pesa la sfida demografica?; ESG e Leadership femminile; Intelligenza Artificiale Generativa: Donne Protagoniste; In-Giustizia di genere; Libere: diritti, stereotipi e violenze; Donne, Turismo e Cultura: la rivoluzione gentile.

Sabato sarà presentata la 3a edizione di B-Factor

Il programma di sabato 7, dalle 10, prevede i saluti di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, e di Elvira Amata, assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Sarà poi presentata la 3/a edizione di B-Factor: Fattore Bellisario, il contest in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato alle startup innovative al femminile, che si sfideranno di fronte ad una giuria coordinata da Luca Tremolada, giornalista de Il Sole 24 Ore e composta da Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, da Carlo Alberto Carnevale Maffè, professor di Strategy and Enterpreunership Bocconi School of Management, da Valeria Anfossi, responsabile Business Development e coordinamento marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, da Paolo Cellini, professore di Economia digitale Luiss Guido Carli, da Mirja Cartia D’Asero, amministratrice delegata Il Sole 24 Ore e da Danda Santini, direttrice iO Donna.

I tavoli di discussione

Ecco le tematiche trattate nella due giorni al Convitto Nazionale negli otto tavoli di discussione con i relativi relatori.

Donne & Politica: Dall’Italia all’Europa

Deborah Bergamini, Deputata della Repubblica; Elena Bonetti, Deputata della Repubblica; Pietro Cannata, Istituto Piepoli; Simona Colarizi, Professore emerito di Storia Contemporanea Università di Roma Sapienza; Paola De Micheli, Deputata della Repubblica; Maddalena Morgante, Deputata della Repubblica; Virginia Raggi, Presidente Women In Charge On Tour; Annalisa Tardino, Europarlamentare. Modera: Annamaria Baccarelli, Vicedirettrice Rai Parlamento.

Donne: Trovare un lavoro o cambiare lavoro?

Paola Angeletti, Chief Operating Oficer Intesa Sanpaolo; Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti; Myriam Defilippi, Vice Caporedattore Donna Moderna; Paolo Galletti, People & Purpose Leader Deloitte; Maura Latini, Presidente Coop Italia; Francesca Mariotti, Direttore Generale Confindustria; Ettore Rosato, Deputato della Repubblica; Cristina Zucchetti Presidente Zucchetti Group; Modera: Marco Bentivogli, Coordinatore Nazionale Base Italia.

Famiglia & società: su chi pesa la sfida demografica?

Adriano Bordignon, Presidente Nazionale Forum delle Associazioni Familiari; Michele D’Amico, Presidente Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo; Alessandra De Rose, Professoressa Ordinaria di Demografia Università di Roma Sapienza; Sabrina Florio, Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa; Anna Maria Tarantola, Presidente Fondazione Pontificia Centesimus Annus Pro Pontefice; Monsignor Antonino Treppiedi, Vicario Episcopale. Modera: Marina Terragni, giornalista e saggista.

Esg & Leadership femminile

Gabriella Alemanno, Commissario Consob; Elena Bottinelli, Amministratore Delegato Gruppo San Donato; Claudia Cattani, Presidente Bnl Bnp Paribas; Monica De Virgiliis, Presidente Snam; Cristina Finocchi Mahne, Economista, Executive Board Member di società quotate; Flavia Melchiorri Terribile, Vice-Presidente Comitato Ocse per le politiche regionali e Coordinatrice Asvis; Iolanda Riolo, Presidente Iris Finsicilia; Elisabetta Ripa, già Ceo Enel X Way; Patrizia Rutigliano, Consigliere di Amministrazione Poste Italiane. Modera: Danda Santini, Direttrice Io Donna.

Intelligenza artificiale generativa: donne protagoniste

Sergio Bellucci, giornalista e scrittore; Nunzia Ciardi, Vicedirettore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Roberta Cocco, Esperta di Trasformazione Digitale ed Empowerment Femminile, Board Member; Elettra Damaggio, Director of Data Science Stonex Group; Giustina Destro, Presidente Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata; Daniele Nardi, Direttore Laboratorio Nazionale Artificial Intelligence and Intelligent Systems Cini; Raniero Romagnoli, Chief Technology Officer Almawave; Paola Scarpa, Managing Director and Partner Boston Consulting Group. Modera: Alessio Jacona, curatore Osservatorio Intelligenza Artificiale Ansa.It.

In-Giustizia di Genere

Paola Balducci, Professoressa di Diritto Luiss Guido Carli; Paola Bottero, giornalista; Caterina Chinnici, Europarlamentare; Simonetta Matone, Deputata della Repubblica; Francesca Picardi, Consigliere Corte di Cassazione; Annamaria Terremoto, giornalista; Giuseppina Tutino, Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo. Modera: Antonella Baccaro, giornalista Corriere della Sera.

Libere: diritti, stereotipi e violenze

Valentina Ambrosio, Avvocato e musicista; Elena Biaggioni, Vicepresidente D.I.Re Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza; Margherita Boniver, Presidente Associazione Socialismo; Giovanna Corrao, docente; Mariastella Gelmini, Senatrice della Repubblica; Marco Romano, Direttore Giornale di Sicilia; Martina Semenzato, Presidente Commissione Bicamerale Femminicidio. Modera: Stefania Cavallaro, giornalista e conduttrice Tg4.

Donne, turismo e cultura: La rivoluzione gentile

Laurence Aliquot, Responsabile Promozione, Marketing e Partnership Culturali -Direzione Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo; Mariella Antinoro, Dirigente Generale Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo Regione Siciliana; Agata Fiasconaro, Brand Manager Fiasconaro; Vincenzo Franza, Amministratore Delegato Caronte & Tourist Im; Marina Lalli, Presidente Federturismo; Francesca Marino, Passenger Department Manager Gruppo Grimaldi; Patrizia Monterosso, Direttore Generale Fondazione Federico II di Palermo; Francesca Moraci, Professore Ordinario di Urbanistica Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Serena Ranieri, Presidente Federmep. Modera: Barbara Capponi, giornalista e conduttrice Tg1.