Una donna di circa 40 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico. La vittima, che al momento dell’incidente era priva di documenti, versa in gravissime condizioni e non è stata ancora ufficialmente identificata. Le uniche informazioni frammentarie indicano che potrebbe chiamarsi Serena e che sarebbe originaria della provincia di Firenze, ma mancano conferme anagrafiche certe.

La dinamica dell’impatto notturno in centro

Lo scontro è avvenuto intorno alle 2 del mattino all’incrocio tra via Wagner e via Mariano Stabile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un taxi che percorreva via Mariano Stabile si è scontrato con uno scooter che proveniva da via Wagner. L’impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata dal mezzo a due ruote e trovata a terra dai soccorritori senza casco. Il conducente del taxi è rimasto illeso, mentre l’uomo che guidava lo scooter, un palermitano di 42 anni, ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.

E’ stata identificata la donna

Identificata la donna rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato la scorsa notte all’incrocio tra via Wagner e via Mariano Stabile e che ha coinvolto uno scooter e un taxi. Si tratta di una 43enne che vive vicino Pistoia, ma la famiglia è di origine palermitana. A quanto si apprende è stata ritrovata la sua borsa con dentro alcuni effetti personali che hanno permesso di risalire alla sua identità.

Il giallo dell’identità e le indagini della municipale

L’uomo che viaggiava con la donna non è stato in grado di fornire dettagli precisi sulla sua identità ai soccorritori o agli agenti della Polizia municipale. Quest’ultima ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire le responsabilità del sinistro, considerando che l’incrocio è regolato da uno stop per chi proviene da via Wagner. Gli investigatori stanno lavorando febbrilmente per dare un nome e un cognome alla donna, nel tentativo di rintracciare e avvisare i familiari in Toscana.

L’appello delle autorità per rintracciare i familiari

La Polizia municipale aveva lanciato un appello per accelerare le procedure di riconoscimento. Chiunque possa fornire elementi utili sull’identità della donna o sui suoi contatti è invitato a farsi avanti. Era stato detto. Alla fine è stata identificata.