Una migrante alla 38 esima settimana di gravidanza positiva al Covid che si trovava sulla nave Allegra al largo di Palermo per la quarantena dei migranti provenienti da Porto Empedocle e Lampedusa è stata trasportata dalla motovedetta della Capitaneria al molo del porto per essere trasferita all’ospedale Cervello.

Nel molo ad attendere la gestante gli operatori della croce rossa, del 118 e gli uomini della guardia costiera. La donna che sta in buone condizioni è stata portata in ospedale in vista del parto.