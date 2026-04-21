Incidente mortale a Palermo. Una donna Ornella Manzella, 46 anni, è morto in ospedale dopo essere stata investita da un Tir in via dell’Arsenale a Palermo. L’incidente si è verificato ieri mattina.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. La scorsa notte è morta. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Pare che inizialmente l’autista del Tir non si sia accorto di avere investito la donna che sarebbe stata trascinata per alcuni metri. Gli agenti di via Ugo La Malfa hanno acquisto le immagini della zona e sentito alcuni testimoni.