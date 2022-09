La tragedia al mare

Domenica Basile di 88 anni è morta questa mattina nel mare di Cinisi (Pa). La donna si è sentita male in mare e non dava segni di vita. Era rimasta in mare con la faccia in giù sempre nello stesso punto. Una parente che si trovava in spiaggia ha chiamato aiuto.

Scattano i soccorsi

E’ stata soccorsa dai bagnini e dai bagnanti e portata a riva. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno iniziato a massaggiare la donna e praticare tutte le manovre per cercare di fare battere di nuovo il cuore, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.

Turista annega a Pantelleria

Tragedia a Pantelleria, isola minore siciliana in provincia di Trapani, dove una turista è morta probabilmente a causa di un malore avvertito mentre stava nuotando.

Il decesso a cala Gadir

Il dramma è avvenuto nei pressi di cala Gadir, teatro nei giorni scorsi di un grave incendio. Per soccorrere la donna sono giunti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Presente anche la Guardia Costiera.

La nuotata e il malore

Secondo quanto si apprende, la donna, di origini tedesche, stava facendo una nuotata a cala Gadir, quando un malore, presumibilmente un arresto cardiaco, è deceduta.