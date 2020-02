Uno dei sanitari ha la frattura dello zigomo

Una donna è morta per arresto cardiaco questa mattina in via S 74 a Brancaccio a Palermo. I soccorritori del 118 arrivati dopo 10 minuti dalla chiamata di emergenza, come ricostruito dai tabulati telefonici, sono stati aggrediti dai familiari.

Uno dei sanitari è stato ferito con alcuni pugni al volto e i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato la frattura dello zigomo. L’ambulanza arrivava da Ficarazzi.