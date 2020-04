Deceduto anche un pescatore originario del piccolo centro in provincia

Una donna è morta negli Stati Uniti originaria di Trappeto per avere contratto il coronavirus. Una morte che ha provocato tanto sconforto nel piccolo centro in provincia di Palermo.

Vince Militello di 57 anni, da tempo trapiantata negli States. Viveva con la famiglia ad Arlington, non molto distante da Boston, anch’essa ricadente nel Massachusetts.

Il suo cuore ha smesso di battere a causa di sopravvenute complicazioni di salute causate dal coronavirus che aveva contratto pochi giorni prima. Il suo fisico debilitato, secondo quanto è stato reso noto, non è riuscito a superare la forza del terribile virus che l’ha attaccata.

«La nostra comunità – scrive in una nota l’amministrazione comunale trappetese – piange la prematura e inaspettata scomparsa di due nostri concittadini emigrati da tanti anni negli Stati Uniti ma sempre vicini al nostro amato paese. Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità trappetese esprimono la più sentita vicinanza alle famiglie colpite da questo grande dolore per la perdita dei loro cari».

Oltre alla donna a poca distanza è morto anche un pescatore è morto al largo del porto di Gloucester, nel Massachusetts, dove oramai si era trasferito con la famiglia da tanti anni. Anche lui originario di Trappeto.

Per cause ancora in via di accertamento Nicola Vitale, 49 anni, è stato trovato in fin di vita accanto al suo peschereccio con cui stava facendo ritorno in porto.

A recuperarlo la guardia costiera, poco distante dalla sua barca che aveva ribattezzato con il nome di «Miss Sandy»: inutili però i soccorsi, infatti è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale della città, all’Addison Gilbert hospital. Ipotizzabile che sia potuto cadere in acqua privo di sensi perché colto da un malore.

Coronavirus, negli Usa nelle ultime 24 ore sono 2.700 le persone decedute con Covid-19. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Sono, infatti, almeno 2.731 le persone morte negli Stati Uniti, dove si sono registrati almeno 37.179 nuovi casi di Covid-19.

I dati aggiornati della Jhu parlano di 825.041 casi in totale negli Usa e di 45.063 morti. Nel mondo i casi di Covid-19 sono più di 2,5 milioni.