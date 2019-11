A Palazzo Zino si aprono le buste dell'avviso pubblico

Dopo la pedonalizzazione di via Roma, l’amministrazione ora passa al piano per la suo rilancio che passa anche dall’organizzazione di eventi culturali. Con questo obiettivo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’elenco dei soggetti partecipanti all’avviso pubblico per l’organizzazione di attività culturali per la valorizzazione di via Roma e dintorni.

La commissione di valutazione, fa sapere la giunta palermitana, si insedierà lunedì 4 novembre presso la sala Petrucci di Palazzo Ziino. I lavori inizieranno lo stesso giorno, alle ore 9,30 in seduta pubblica con l’apertura delle buste “A”. Sul sito istituzionale è possibile consultare la lista dei soggetti proponenti.

Via Roma è una delle strade che sono state interessate dalla rivoluzione al traffico veicolare voluta da Orlando e dall’assessore alla Viabilità Catania. L’arteria stradale è stata resa a doppio senso di circolazione dalla prima settimana di agosto.