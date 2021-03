Ricoverato in ospedale

Dramma ieri nel trapanese. Un uomo ha cercato di togliersi la vita con un colpo di arma di fuoco. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire i motivi del gesto. L’allarme è stato lanciato dai parenti e dai vicini di casa che hanno sentito il colpo esploso.

Hanno trovato l’uomo riverso per terra. L’uomo non avrebbe lasciato nessun messaggio per spiegare i motivi che lo hanno spinto a compiere l’estremo gesto.

I carabinieri hanno sentito parenti e vicini di casa.