Funerali nella cattedrale

Una nuova tragedia a Monreale. Si è spento ieri nella sua casa Filippo Tarallo, monrealese, 53 anni. Una malattia se lo è portato via ancora giovane, lasciando familiari, parenti e tanti amici.

Una vita spesa per il lavoro e la famiglia. Una persona dal grande cuore e dalla spiccata simpatia. Così lo ricordano tutti sui social. Tantissimi i messaggi lasciati sulle bacheche, in ricordo di Filippo Tarallo.

Il monrealese lavorava per il Comune di Monreale ma da tempi era stato costretto al riposo proprio a causa della malattia di cui era affetto.

Toccanti i messaggi di cordoglio alla famiglia e i ricordi degli amici più cari. “Sono veramente sconvolto – dice Giuseppe Li Causi – ad apprendere questa triste notizia, un amico d’infanzia molto per bene abitavamo nella stessa zona a Monreale “O Puzzirru” sapevo già da alcuni anni del suo stato di salute però non avrei mai voluto sentire questa brutta notizia. Un abbraccio alla famiglia e vivi in Dio grande Filippo Tarallo”

“Che dolore si prova a veder morire un amico di vecchia data – commenta Mariella Sapienza – Un abbraccio ai suoi ragazzi e Margherita. Condoglianze ai fratelli e ai genitori”.

Le porte della Cattedrale sono state aperte in via del tutto eccezionale per accogliere la salma di Filippo. Le dimensioni della basilica potranno infatti consentire di accogliere i numerosi amici e parenti che interverranno per dargli l’ultimo saluto. La capienza della chiesa di San Giuseppe, date le restrizioni dovute al coronavirus, sarebbe risultata insufficiente.

Anche l’assenza di visitatori ha consentito che il funerale si potesse tenere all’interno del Duomo dove, in passato, solo in poche occasioni era stato consentito di tenere funerali.

Permesso di norma solo in caso di morte del vescovo o del parroco della Cattedrale, era avvenuto ultimamente in occasione delle esequie di Sarina Ingrassia (2015) o di Valentina Termini (2016), data la grande affluenza prevista.

Continuano a salire i contagi registrati dall’amministrazione comunale di Monreale che ha appena pubblicato l’aggiornamento relativo ai casi positivi e ai guariti dal Covid-19.

Sono 9 i nuovi positivi che fanno salire il dato a 89. Ieri il bollettino parlava di 80 persone positive. Sono 207, invece, i cittadini guariti.

Questa mattina intanto è giunta la notizia di un nuovo caso Covid tra i dipendenti del Corpo di Polizia Municipale.