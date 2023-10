In tanti piangono Anna Rita Mulè

“Una bruttissima notizia stamane si è abbattuta sulla comunità di Valledolmo. È venuta a mancare il Comandante della Polizia Municipale Anna Rita Mulè. L’amministrazione, il Consiglio comunale e l’intera comunità si stringono attorno alla famiglia esprimendo il più sentito cordoglio”. E’ quanto ha scritto l’amministrazione comunale per comunicare una notizia che ha scosso la comunità.

Anna Rita Mulè era conosciuta da tutti. Ha combattuto con tutta se stessa in questi mesi. Purtroppo è arrivata la notizia che ha gettato nello sconforto familiari, amici e i residenti nel comune palermitano. La camera ardente è stata allestita in piazza Medici. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.30 nella chiesa Maria Santissima della Purità. Alle 14 ci sarà un corteo che partirà da casa della comandante verso l’aula consiliare. Poi la salma sarà portata in chiesa.

I messaggi di cordoglio

Il Comandante dei VV. UU. di Valledolmo Anna Rita Mulè questa mattina ha raggiunto il Padre Celeste. Il Presidente della Sezione unitamente a tutti i Soci iscritti porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.

Che la Sua anima possa riposare in pace.

Il Presidente, i dirigenti, i soci e tutti i tesserati dell’ ASD Valledolmo porgono le loro più sentite condoglianze e stringono in un affettuoso abbraccio Ninni, Giuseppe, Elisabetta, Cristina e tutti i cari della cara Annarita, che la terra le sia lieve

Abbiamo condiviso insieme situazioni delicate e lunghi viaggi… esempio di professionalità e coraggio… sei stata una vera combattere fino alla fine…

La luce che emanavi, il sorriso gentile, e la tua dolcezza rimarranno nei nostri cuori. R.I.P. Sentite condoglianze a tutta la famiglia

So che le parole non servono in momenti come questi, e che il dolore è enorme. Non ci sono parole o gesti che possono colmare il vuoto. Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere Anna Rita, le sue qualità e la sua forza, proprio per il rispetto che gli dobbiamo, cercheremo di fare un modello del suo ricordo. Uniti al vostro dolore, Luigi e Franca

