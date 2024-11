Dolore ad Aliminusa per la prematura scomparsa di Federico Riili, stroncato da un malore improvviso, perde la vita a soli 32 anni.

Lascia la moglie, i due figli, i genitori, il fratello e tutti i familiari nella disperazione e nel dolore. Sono tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo di un ragazzo perbene, gentile e apprezzato dalla comunità.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 30 novembre, alle ore 15, nella parrocchia di Sant’Anna di Aliminusa.

«Accompagnamo Federico con la nostra preghiera per presentarsi alla Gloria di Dio. Siamo vicini con la preghiera alla moglie e ai figli, ai genitori e al fratello e alla famiglia tutta», si legge nel messaggio di cordoglio della parrocchia di Aliminusa.

Tanti i messaggi per la morte del giovane

“Cuscì, oggi è un giorno nero, oggi il mio cuore è spezzato, siamo cresciuti assieme, ti ho sempre considerato come un fratello minore, ti ho voluto come testimone di nozze, mai avrei pensato che le nostre strade si dividessero così presto, non ci sono parole per descrivere cosa provo, ho voluto mettere questa foto con il nonno che tu tanto amavi, lo chiamavi “il mio mentore”, oggi siete di nuovo insieme e tutte le volte che sentirò odore di pizza nell’aria so che siete voi che ne avete appena sfornata una, ti voglio bene cugino, ti voglio bene compare, mi mancherai terribilmente, riposa in pace”.

«Oggi ho iniziato la giornata con una coltellata al cuore. Un mio caro cugino di soli 32 ci ha lasciato, un ragazzo con ancora molto da dare.

Come in molte altre situazioni, Senza alcuna ragione, in quanto un ragazzo in ottima salute, improvvisamente è venuto a mancare.

Mi chiedo se qualcuno un giorno potrà dare una motivazione valida a tutto ciò che sta’ accadendo. Federico Riili , rimarrai nei cuori di tutti coloro che ti amavano. Un abbraccio a tutti coloro che stanno soffrendo per questa perdita.

Rip. Federico»

“Ciao Federico, sei stato uno dei nostri, sempre generoso, un grande lavoratore, un ragazzo straordinario dal cuore grande, ti vogliamo ricordare felice, adesso da lassù veglia per i tuoi cari. Ciao amico nostro. Ti vogliamo bene”.

“Federico Riili, Voglio ricordarti con quella vogli di vivere che avevi, l amore per i tuoi amici, un ragazzo gioioso, sorridente, pieno di creatività, altruista, l amore che avevi per la tua famiglia, per la voglia di darti da fare… fai buon viaggio rompiballe… ti ho voluto veramente bene anche se mi facevi incazzare”.