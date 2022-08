E’ accaduto a Palermo in via Nicolò Mineo

Si è consumato un dramma in un negozio di Palermo dove un impiegato è morto sul colpo stroncato da un malore improvviso. Si tratta di un 46enne che era regolarmente in servizio e mentre svolgeva la quotidiana attività all’interno dell’esercizio commerciale improvvisamente si è accasciato sul pavimento. Immediati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere.

Salma restituita ai familiari

L’episodio si è consumato all’interno del negozio Climart di via Nicolò Mineo, che si occupa della vendita di climatizzatori prevalentemente. Era regolarmente in servizio il 46enne, Mario Macaluso, che aveva svolto le sue mansioni come sempre. All’improvviso però ha perso i sensi ed è caduto a terra. I colleghi hanno cercato subito di rianimarlo ma non ci sono riusciti, nel frattempo hanno chiamato i soccorsi ma si è rivelato tutto vano. Il medico legale inviato dalla Procura on ha trovato alcun segno esterno sul corpo del 46enne e per questo il magistrato ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Il dolore dei familiari e dei colleghi

“Ci uniamo al dolore della famiglia Macaluso – si legge in un messaggio scritto dalla ditta per la quale lavorava – per la dipartita prematura del nostro collega Mario. Uomo buono e grande lavoratore, mancherà a tutti”. In segno di lutto il negozio domani mattina resterà chiuso.

Altro dramma in spiaggia

Appena qualche giorno fa un altro dramma si era consumato nella spiaggia di Porticello. Una donna di 74 anni, Agata Cannizzaro, è morta in sull’arenile a Porticello all’Olivella. La donna sarebbe stata colta da malore. E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla. Ma non c’è stato nulla da fare.

Altro malore fatale alla Scala dei turchi

Il mese scorso ancora una turista canadese di 54 anni, in vacanza nell’Agrigentino, è morta al parcheggio Michelangelo della Scala dei Turchi di Realmonte a causa di un arresto cardio-circolatorio. La donna si è sentita male all’improvviso e s’è accasciata sul selciato. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.