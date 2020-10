A Catania

Un commerciante di 53 anni ha perso la vita, per arresto cardiocircolatorio, mentre era in bici sul lungomare Ognina di Catania.

L’uomo si è accasciato a terra e il primo a tentare di soccorrerlo, praticandogli anche un massaggio cardiaco, è stato il medico sportivo della Ternana, ma il commerciante è deceduto prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

La squadra di calcio è nel capoluogo etneo per disputare una gara valida per il campionato di Serie C. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Catania.