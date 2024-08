La comunità di Cerda è in lutto per la tragica morte di Daniel Zappulla, un ragazzo di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine presso il suo domicilio. La notizia ha colpito profondamente la comunità lasciando amici e familiari senza parole. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe deceduto a causa di un gesto estremo. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un forte odore proveniente dall’appartamento di Daniel. Al loro arrivo, hanno trovato il corpo del ragazzo privo di vita, probabilmente da alcuni giorni.

La tragedia

Una tragedia a cui attualmente non si riesce a dare una risposta. I carabinieri stanno indagando per chiarire le dinamiche della tragedia e le motivazioni che hanno portato a questo triste epilogo. La comunità è scossa e incredula, con molti che si sono già espressi sui social media per rendere omaggio a Daniel e per esprimere la propria vicinanza alla famiglia Zappulla.

Il cordoglio

Il comune di Sciara, paese d’origine del ragazzo, ha pubblicato un messaggio ufficiale sulla propria pagina Facebook, il cui il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio: “In questa particolare giornata, giunge a noi una triste missiva. Apprendiamo infatti la notizia della morte del giovane Daniel Zappulla, nostro giovane concittadino trovato senza vita nella vicina Cerda. Notizie del genere non vorremo mai riceverle, una giovane vita spezzata è una ferita nel cuore di tutti noi. L’Amministrazione Comunale tutta esprime il proprio cordoglio alla famiglia Zappulla per la perdita di Daniel, a loro ci stringiamo ed eleviamo preghiere”.

Molti amici e conoscenti hanno voluto rivolgere un pensiero al giovane, unendosi al dolore: “Ciao cognatino mio cosa tiè passato per la testa per fare un gesto del genere qualsiasi cosa avevi potevi chiamarmi a me ho a Tanya tu lo sai c’eravamo sempre per te adesso sei diventato un angelo ancora avevi una vita davanti giorno 16 settembre dovevamo festeggiare il compleanno assieme, mi mancherai tvb cognatino mio”

“La prima volta che ti ho visto avevi quel bel sorriso in faccia ed e così che ti voglio ricordare nano come ti chiamavo sempre – scrive un amico – bhe ne avevi tanti nomignoli tranqui c’era anche fratello perché per eri e sarai sempre mio fratello Daniel Zappulla questo non è un addio ma un arrivederci, non dimenticherò mai tutte le cose fatte in sime tutte e tre tutte le risate ma soprattutto non ti dimenticherò mai te ti voglio tanto bene buon viaggio”

Oggi rientrando dopo pranzo a casa vicino casa mai non avrei mai immaginato una tragedia – scrive una concittadina – di un bravo ragazzo conoscendo pure la famiglia mi si è gelato il sangue troppo giovane per andarsene così non ci sono parole ti affligge il cuore condoglianze alla famiglia riposa in pace Daniel sarà una giornata da non dimenticare angelo buono”

