Aveva 19 anni

Non ha fatto ritorno a casa Nicole Lorefice, 19 anni e originaria di Vittoria, a causa di un tragico incidente stradale rivelatosi fatale. La giovane si trovava a Rodi – in Grecia – per trascorrere le vacanze in compagnia di altri amici, quando in sella ad una moto su cui viaggiava insieme al fidanzato, è stata travolta da un autobus. La ragazza lavorava come estetista e, pare, che proprio ieri stesse partecipando ad un’escursione in moto.

La dinamica

L’impatto è stato violento e Nicole ha riportato gravissime lesioni, tra cui un’emorragia celebrare. La giovane è stata immediatamente trasportata in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico, purtroppo rivelatosi vano.

Il fidanzato di Nicole ha riportato diversi traumi e fratture. Gli amici che viaggiavano con la coppia hanno immediatamente avvisato le famiglie. I genitori di Nicole e del fidanzato sono già partiti per la Grecia; non è ancora chiaro quando la salma della ragazza potrà essere rimpatriata.

Il cordoglio

Vittoria piange la giovane Nicole. “Sono sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere – scrive una utente sui social” -. Un dolore condiviso da un’intera comunità, quella di Vittoria, che oggi piange la scomparsa di Nicole Lorefice, una giovane di 19 anni stroncata da un tragico incidente in Grecia.

“Inizia così questo mio 14 agosto…sono sconvolta, notizie che MAI si dovrebbero apprendere, mi metto nei panni dei tuoi genitori e solo a provare ad immaginare mi sanguina il cuore, non è accettabile la morte mai, soprattutto quella di una giovane vita, non lo sarà mai per i poveri genitori sopravvivere a tutto ciò. Nicole, ho avuto la fortuna di conoscerti apprezzando la tua immensa dolcezza. Mi dispiace davvero tanto tanto”, scrive un’altra.

