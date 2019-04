Sono momenti drammatici quelli vissuti questa mattina in un negozio di abbigliamenti in corso Tukory a Palermo. Il titolare dentro l’esercizio commerciale si è accasciato e non dava più segni di vita.

Qualcuno dall’esterno se n’è accorto e ha lanciato l’allarme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno avuto qualche difficoltà ad aprire il negozio.

Ci sono anche le ambulanze con i sanitari del 118. Tantissima gente fuori dall’esercizio commerciale. Non si conoscono le condizioni del commerciante che è rimasto per terra e non si muove.