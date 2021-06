Intervento della polizia e del 118

Si è tuffato dalla terrazza del Charleston, ma ha sbattuto la testa. Sono state scene davvero drammatiche oggi a Mondello, la spiaggia di Palermo. Il ragazzo stava trascorrendo la giornata al mare.

Quando ha deciso di tuffarsi. L’acqua troppo bassa e si è fatto molto male. “In acqua raccontano – i testimoni – sembrava paralizzato. Per fortuna c’erano dei poliziotti che erano in servizio davanti al Charleston che lo hanno soccorso subito e affidato ai sanitari del 118”.

Gli agenti di polizia del Reparto Mobile lo hanno affidato ai medici e gli infermieri che sono arrivati con un’ambulanza medicalizzata e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice rosso. “Il ragazzo parlava – aggiunge chi ha visto la scena – ma sembrava che non avesse sensibilità dalla testa in giù. Speriamo davvero che i medici possano curarlo. Siamo rimasti tutti scossi”.

Secondo un primo esame il ragazzo si sarebbe provocato una frattura della colonna. Ma saranno la tac e le analisi approfondite ad accertare le conseguenze del tutto.