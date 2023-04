A TERMINI IMERESE

Un uomo è morto questo pomeriggio sul Monte San Calogero sopra Termini Imerese (Pa). Era uscito insieme ad altre persone per un escursione quando si è sentito male. La telefonata delle persone che si trovavano con lui è arrivata alle 16.30. Nel gruppo c’erano anche due medici che hanno tentato di tutto per salvarlo.

L’inutile intervento dei vigili

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf che hanno percorso diversi chilometri in una strada sterrata. E’ stato impegnato anche l’elicottero della polizia con il soccorso alpino. Mentre si era messa in moto la macchina dei soccorsi l’uomo è deceduto. Il corpo sta per essere recuperato dai vigili del fuoco. Monte San Calogero è una meta per tante escursioni organizzate da varie associazioni. Quando il tempo è clemente non passa settimana che i sentieri non vengono percorsi da gruppi di uomini e donne che organizzano escursioni.

La tragedia nel Catanese

Tragedia improvvisa questa mattina sulla statale 114 ad Aci Castello, nel Catanese. Un ciclista è morto in mattinata mentre stava percorrendo sulla sua bici la strada.

L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è finito improvvisamente per terra. Un malore gli è stato fatale. Chiamati i soccorsi ma una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Dramma a Favara, ragazzino di 12 anni muore mentre gioca a basket

Nei giorni scorsi si è consumato un dramma a Favara dove un ragazzo di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola.

La tragedia si è consumata all’interno dell’istituto Guarino, dove il ragazzo si è sentito male mentre si allenava con i compagni. A quanto pare il 12enne ha accusato un forte e improvviso dolore alla testa e si è accasciato sul pavimento della palestra.

Sono intervenuti i sanitari del 118. La corsa in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio prima di raggiungere il pronto soccorso. Adesso si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento a disposizione del magistrato che esaminerà la salma prima di riconsegnarla ai genitori.

Il sindaco di Favara Antonio Palumbo, appresa la notizia, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno del funerale. “A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola”.

