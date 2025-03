La vittima è un ragazzo di 28 anni

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Milazzo, in direzione Palermo. Un camion, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è precipitato da un viadotto, finendo in un terreno sottostante dopo un volo di diversi metri.

Il conducente del mezzo, un giovane di 28 anni, è rimasto gravemente ferito e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia stradale e due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel recupero del veicolo e nella messa in sicurezza dell’area.

Indagini in corso

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto per comprendere le cause che hanno portato alla tragedia. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile guasto meccanico, un malore del conducente o altre circostanze che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

L’incidente ha provocato rallentamenti nella circolazione stradale, con la viabilità regolata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.