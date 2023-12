Il professore della Facoltà di ingegneria è morto

Sono precipitati dal sesto piano da un palazzo in via Ausonia. si tratta di un padre e di un figlio. Lui professore associato di ingegneria della Facoltà di Palermo, il figlio un bambino di soli 4 anni. Sono finiti sulla tettoia di un ristorante.

Il padre, un professore di 38 anni le cui iniziali sono G.M., è deceduto in ospedale mentre il figlio è ricoverato in pediatria al Cervello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 e le volanti di polizia. I saccorritori hanno tentato ogni azione; hanno intubato l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

I tentativi di capire cosa è successo

Non si conosce ancora la dinamica di quanto successo. Dalle prime testimonianze raccolte sembta che qualcuno abbia visto sporgere il piccolo dal balcone e il padre, cercando di afferrarlo per un piede, abbia perso a sua volta l’equilibrio. In un attimo i due sarebbero precipitati.

La vittima era un professore associato di ingegneria all’Università di Palermo ed era molto noto fra i giovani ma anche nel quartiere dove abitava e dove è accaduta la tragedia. In tanti, attorno alle tre del pomeriggio quando il dramma si è consumato, hanno sentito il tonfo. I due, padre e figlio di 4 anni, sono caduti dal sesto piano sulla tettoia del ristorante Coast to Coast.

L’uomo ha riportato gravi lesioni dopo la caduta e per lui non c’è stato nulla da fare. Il figlio è stato portato dapprima al pronto soccorso di Villa Sofia e poi trasferito al Cervello. Da una prima Tac sembra che non abbia gravi lesioni anche se le sue condizioni non sono ancora state rese note in via ufficiale. “Chiede sempre del padre”, dicono dall’ospedale.

Una tragedia dietro l’altra

Secondo quanto raccontano i residenti, il professore universitario da poco aveva perso la moglie. Un grande dolore che lo aveva lasciato molto scosso. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto successo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi per spiegare l’accaduto.

