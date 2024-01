E’ di due feriti il bilancio di un drammatico incidente frontale a Cerda nel palermitano, Nello scontro tra due vetture è rimasto gravemente ferito un uomo di 67 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Cefalù.

C’è anche un secondo ferito di 73 anni trasportato anche lui in ospedale al pronto soccorso di Cefalù le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

L’impatto è avvenuto nella statale che porta a Cerda. Per cause in corso d’accertamento le due vetture si sono scontrate. Un impatto violento che per ore ha bloccato il transito in strada per consentire l’arrivo dei soccorsi dei sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri a cui spetterà accertare le responsabilità dell’incidente.

Bisogna attendere la prognosi dei due feriti per sapere se le vetture verranno sequestrate.

La strada è stata liberata solo dopo qualche ora.