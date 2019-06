Drammatico incidente nella notte nel quartiere Zen di Palermo. Per cause ancora da accertare il conducente di una Renault Captur sulla quale viaggiava una intera famiglia, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato nei pressi di piazza Simone Bolivar.

Nel ribaltamento della vettura sono rimasti feriti tutti i quattro occupanti: padre, madre e due bambini piccoli. Ad avere la peggio sono stati i bambini di 4 e sei anni trasportati d’urgenza al vicino ospedale Cervello dove sono ricoverati in condizioni definite serie

Il più piccolo è in condizioni più gravi, ricoverato in prognosi riservata. La madre e il padre, invece, con ferite più lievi, sono stati trasportati a bordo di due ambulanze all’ospedale Villa Sofia. Sono in corso indagini della polizia municipale per condurre le quali i vigili della sezione Infortunistica hanno richiesto gli esami del tasso alcolico per l’uomo, alla guida del veicolo. Vista l’ora, comunque, non si escludono ne il colpo di sonno ne il coinvolgimento di un altro mezzo di cui, però, non sembra esserci traccia