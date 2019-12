Traffico in tilt

Drammatico incidente questa mattina in Corso Pisani a Palermo. Un’auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento.

Nell’incidente è coinvolto anche uno scooter. Due i feriti trasportati all’ospedale Civico. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

I rilievi dello scontro sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica del comando di polizia municipale.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Il traffico nella zona è andato in tilt.