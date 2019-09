il motociclista ricoverato in ospedale in codice rosso

Incidente stradale in pieno centro a Palermo in via Isidoro Carini.

A scontrarsi una moto ed un’ autovettura Audi.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e il 118, i sanitari hanno prestato le prime cure al motociclista sbalzato dal suo mezzo a causa dell’impatto. L’uomo è adesso ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Disagi alla circolazione in zona, il traffico rallentato, a causa dell’incidente, è stato gestito dalla polizia municipale.