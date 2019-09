Rocambolesco incidente nella notte proprio sotto il Tempio di Ercole, in zona S.Anna ad Agrigento dove il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte terminando la propria corsa sottosopra.

L’uomo che viaggiava a bordo della sua Fiat Seicento è un 87enne che miracolosamente è uscito solo con danni fisici tutto sommato lievi dalla propria auto. A causare l’incidente forse ostacolo sul selciato e la scarsa reattività del conducente all’imprevisto.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. L’anziano è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Non versa in alcun pericolo di vita