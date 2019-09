Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di ieri a San Vito Lo Capo. Un ragazzo di 26 anni si trova in prognosi riservata dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi schiantato contro alcune automobili in sosta.

Il giovane, un palermitano, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Trapani. In seguito, date le gravi lesioni riportate, è stato portato in elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il 26enne era alla guida di una moto Kawasaki e avrebbe perso il controllo forse a causa di qualche bicchierino di troppo. Dai primi accertamenti sarebbe infatti emerso un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. (foto Tp24.it)