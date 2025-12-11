Salvatore Liuzzo, 65enne originario di Termini Imerese, ma residente a Trabia è morto in un incidente stradale nella zona di Altavilla Milicia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

Sul luogo dell’incidente anche il medico legale e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

In base ai primi accertamenti, l’automobilista non sarebbe riuscito a evitare il ciclista che stava effettuando una manovra, nonostante un tentativo di frenata che sarebbe visibile sull’asfalto.