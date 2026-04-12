Drammatico incidente durante la scorsa notte a Misilmeri in provincia di Palermo. In uno scontro fra un’autovettura ed uno scooter elettrico avvenuto lungo la via Nazionale che collega il centro a Villabate, ha perso la vita il conducente dello scooter.

La vittime e due feriti

La vittima si chiamava Amedeo D’Amico, aveva 18 ed era originario proprio di Villabate. portava cons e un passeggero, un ragazzo, anch’esso di Villabate, di 14 anni, rimasto ferito e trasporto in ospedale a Palermo., si trova ricoverato all’ospedale Di Cristina in condizioni definite gravi.

Ferito anche il conducente dell’autovettura con cui lo scooter si è scontrato. L’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. L’uomo è stato portato mal pronto soccorso ma le sue ferite sono meno gravi.

La dinamica

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che non appare affatto chiara agli investigatori giunti sul posto insieme ai soccorritori che si sono occupati dei malcapitati.

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