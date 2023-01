Lutto nel motorsport siciliano. È morto Franco Vintaloro, popolare organizzatore del Rally Conca d’Oro di Corleone, disputato per la prima volta nel 1977, ha perso al vita a 72 anni in un incidente stradale, giovedì sera, alle porte di Marineo (Pa).

Vintaloro è stato soccorso ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 a Corleone nella chiesa di Santa Maria.

Tragica coincidenza il fatto che il Rally Conca d’Oro era stato intitolato, poi, al cugino omonimo, morto il 20 gennaio del 1978, sempre a causa di un incidente d’auto.

Il ricordo dell’ex sindaco Pippo Cipriani

La notizia della scomparsa di Franco Vintaloro è arrivata inaspettata e drammatica.

Ieri sera l’abbiamo visto, ultima volta ,alla presentazione del libro ” Corleone ritrovata” . Franco è stato a lungo consigliere e ammaestratore della nostra Città .Gran parlatore, raccoglitore e raccontatore di storie , polemista indomito e animatore di continui dibattiti.

A lui si deve – fra l’altro – il recupero di antiche tradizioni popolari corleonesi, come il carnevale e la maschera del “riavulicchio” ;importanti manifestazioni sportive come il rally “Conca D’oro” e l’avvio , anche in paese, sulla scorta dell’esperienza romana dell’ assessore Nicolini, dell’ estate corleonese nella villa comunale.

Era fiera di avere realizzato,a Ficuzza, il monumento a ricordo del Colonnello Russo, inaugurato il 20 agosto 1982 insieme al ministro Rognoni e al prefetto Dalla Chiesa.

Franco manchera’ tantissimo all’affetto dei suoi cari,dei suoi amici, ma soprattutto alla sua tanto amata Citta’