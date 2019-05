Indagini dei militari della stazione Brancaccio

I carabinieri della stazione Brancaccio con il supporto di personale del nucleo cinofili di Palermo, hanno arrestato Michele Chiappone, 48 anni, residente a Cerda (Pa) e Luigi Montana, 54 anni, residente a Caltabellotta (Ag), accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In passaggio Nicola Barbato nel corso dei controlli nell’auto di Chiappone grazie al cane Ron i militari hanno trovato in un vano dentro il portabagagli mezzo di hashish.

Addosso l’uomo aveva 1900 euro. Poco distante i militari hanno notato la presenza di Luigi Montana che stava gettando una busta. I carabinieri hanno recuperato la bista e dentro sono stati trovati 32 grammi circa di hashish, 20 grammi circa di cocaina, 3,5 grammi circa di crack, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 565 euro.

L’auto e la droga è stata sequestrata. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per Chiappone la custodia in carcere e per Montana i domiciliari.